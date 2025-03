Aïd gourmand et sûr | Les conseils de l’INSSPA

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a publié ses recommandations pour l’achat, la préparation et la conservation des gâteaux de l’Aïd El-Fitr.

Dans son communiqué, la INSSPA rappelle qu’à l’occasion de la fête de l’Aïd, la consommation de gâteaux et pâtisseries traditionnelles augmente, qu’ils soient achetés prêts à consommer ou préparés à la maison et souligne donc l’importance de respecter les bonnes pratiques d’hygiène pour garantir la sécurité de nos aliments et protéger notre santé.

En effet, des conditions de stockage insalubres pour les gâteaux et les fruits secs peuvent constituer un environnement idéal pour la prolifération de bactéries et de champignons, représentant donc véritable danger pour notre santé.

Il est donc nécessaire d’être prudent lors de l’achat de gâteaux ou de leurs matières premières et de suivre les bonnes pratiques d’hygiène pour préserver la sécurité de nos aliments :

Achat de gâteaux prêts à consommer :

Privilégiez les magasins agréés et fiables, respectueux des normes d’hygiène. Évitez les produits exposés à la chaleur ou à la poussière. Soyez vigilant quant à la couleur, l’odeur et la date de péremption.

Achat de matières premières :

Vérifiez la fraîcheur et la qualité des ingrédients : absence d’humidité, d’agglomérats ou de moisissures. Conservez les produits laitiers et le chocolat au frais.

Préparation à la maison :

Lavez-vous soigneusement les mains et nettoyez les ustensiles. Utilisez des œufs crus uniquement pour les préparations cuites. Réfrigérez la pâte et la crème. Ne laissez pas les gâteaux à base de crème ou de lait à température ambiante plus de deux heures. Stockez les gâteaux dans des boîtes propres et fermées.

Rappelons que le Mufti de la République a annoncé dans la soirée de ce samedi 29 mars 2025 qu’en l’absence de l’observation du croissant lunaire, la date de l’Aïd a été fixée à lundi prochain.

Y. N.