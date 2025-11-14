Affaire de l’évasion de 5 terroristes | Le procès reporté à décembre

L’examen du procès sur l’évasion, en octobre 2023, de cinq terroristes de la prison civile de la Mornaguia, a été reporté au 19 décembre 2025.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a également rejeté toutes les demandes de libération dans ce dossier, précise Mosaïque FM, ce vendredi 14 novembre 2025.

On notera que l’enquête ouverte dans cette affaire avait abouti à des poursuites visant une quarantaine de suspects, dont des agents et cadres pénitentiaires.

Rappelons par ailleurs qu’après une semaine de cavale, les évadés ont été arrêtés. Ces derniers : Raed Touati, Ahmed Melki surnommé Somali, Ameur Belazi, Nader Ghanmi et Alaeddine Ghazouani, sont des terroristes parmi les plus dangereux en Tunisie, ayant pris part à des attaques contre les forces sécuritaires et armées ainsi qu’aux assassinats, en 2013, des deux dirigeants de gauche Chokri Belaid et Mohamed Brahmi.

