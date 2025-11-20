Le cinéaste tunisien Nader Ayache en grève de la faim en France

Le réalisateur tunisien Nader Ayache, doctorant et auteur de documentaires, est en grève de la faim depuis le 8 novembre 2025 pour obtenir son titre de séjour en France. Arrivé en 2015 pour poursuivre ses études en cinéma, il a construit sa vie dans le pays : études, films, thèse de doctorat, mariage et amitiés. Pourtant, aujourd’hui, il se retrouve menacé d’expulsion en raison d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et d’une Interdiction de retour (IRTF), délivrées en 2019.

Depuis cette décision, sa vie est marquée par la précarité, l’impossibilité de travailler légalement, l’éloignement de sa famille et la peur constante des contrôles policiers.

Malgré plusieurs recours — auprès de la préfecture, du tribunal, puis de la cour de Versailles — toutes ses démarches ont été refusées, y compris son dernier recours le 6 novembre.

Nader dénonce aujourd’hui l’humiliation, la bureaucratie et le caractère inhumain du système administratif français qui criminalise les personnes sans papiers, souvent au détriment de leur vie professionnelle et personnelle.

Injustice administrative

Sa grève de la faim s’inscrit dans une démarche de résistance pacifique, inspirée des prisonniers en lutte. Elle vise à rendre visible la souffrance qu’il vit depuis dix ans et à alerter le public sur la précarité et l’injustice administrative dont sont victimes de nombreux étrangers en France.

Pour appuyer sa cause, Nader a installé une tente devant le Centre national du cinéma (CNC), à Paris. Cette action vise à mobiliser le soutien du milieu du cinéma et des artistes, mais également à sensibiliser le public aux obstacles que rencontrent les personnes sans papiers. Une mobilisation est prévue ce jeudi 20 novembre à 8h, afin de l’accompagner lors de cette première matinée et montrer la solidarité face à cette situation critique.

Un collectif de soutien a été créé pour l’assister, et une cagnotte en ligne a été lancée afin de financer le matériel nécessaire à son campement : tente d’hiver, sacs de couchage résistants et couvertures. Cette initiative permet également de montrer concrètement la solidarité avec sa lutte.

À noter : Nader Ayache, réalisateur tunisien, est le lauréat du prix du CNAP de la 34e édition 2023 du FIDMarseille pour son film ‘‘La Renaissance’’.

Sa grève de la faim et son campement devant le CNC sont un appel urgent à la justice et à la solidarité. Elles rappellent que derrière les procédures administratives se trouvent des vies humaines, des projets artistiques et des liens sociaux qu’aucune OQTF ne devrait effacer.

Djamal Guettala

Pour soutenir Nader, cagnotte en ligne.

Instagram : @solidariteavecnader – @nader.s.ayache

Photo/vidéo de la tente devant le CNC.

Adresse e-mail : ayacheyouness0@gmail.com