Un film tunisien  sélectionné aux César 2025 du court métrage documentaire

Le film ‘‘La Renaissance’’, réalisé par le cinéaste tunisien Nader S. Ayache a été officiellement sélectionné pour concourir aux César dans la catégorie du court métrage documentaire. Ce projet captivant, à la croisée des chemins entre art, résilience et choix de vie, a su séduire le jury par sa profondeur et son originalité. (Illustration: Nader S. Ayache , le 1er à gauche).

Djamal Guettala

‘‘La Renaissance’’ raconte l’histoire bouleversante de Fadhel Messaoudi, un maître tunisien de luth oriental, qui voit sa vie basculer après un grave accident de voiture. À travers son combat pour la survie et son questionnement sur sa capacité à rejouer de la musique, le film nous plonge dans une réflexion intime sur l’existence et l’expression artistique. La blessure de Fadhel n’est pas seulement physique, elle touche au cœur même de ce qu’il est, un musicien profondément lié à son art.

Un récit interactif et introspectif

Ce qui rend ‘‘La Renaissance’’ particulièrement unique, c’est l’introduction d’un personnage énigmatique : Abou Hourayra, le double spirituel de Fadhel. Le spectateur est invité à suivre cet alter ego dans un voyage introspectif où chaque décision, chaque geste, semble influencer le destin de l’artiste. L’idée de «jouer» sur ce fil entre vie et mort est symbolisée par une métaphore inspirée des jeux vidéo : «appuyer sur start», marquant ainsi le début de l’aventure.

Nader S. Ayache signe ici une œuvre à la fois poétique et poignante, qui pose des questions universelles sur la résilience, le sens de la vie et la capacité de l’art à transcender les blessures. Le choix du luth oriental, symbole fort de la tradition musicale tunisienne, enrichit cette réflexion en apportant une dimension culturelle et spirituelle.

La sélection de ‘‘La Renaissance’’ aux César témoigne de la force narrative et esthétique de ce film. Cette reconnaissance vient saluer un travail d’une grande sensibilité, où l’émotion se mêle à une réflexion sur la reconstruction de soi à travers l’art.

Vers un succès aux César ?

L’équipe du film, menée par Nader S. Ayache, se réjouit de cette sélection et espère que ‘‘La Renaissance’’ saura toucher le cœur du public et du jury des César. Le film pourrait bien marquer cette édition et laisser une empreinte durable dans l’univers du court métrage documentaire.

N.B. : Nader Ayache, réalisateur tunisien, est le lauréat du prix du CNAP de la 34e édition 2023 du FIDMarseille pour le film ‘‘La Renaissance’’.