Pr Hamida Ksontini | La promotion de la santé par la microbiotique  

Hamida Ksontini, professeure à l’École supérieure des industries alimentaires de Tunis (Esiat) et chercheuse au Laboratoire Innovation et Valorisation pour une industrie alimentaire durable (Liviad) a déclaré que l’amélioration de la santé humaine commence par le renforcement du microbiote naturel de l’organisme, qui contribue à réduire la dépendance aux médicaments et les problèmes de santé liés à la nutrition, tant physiques que mentaux, notamment chez les enfants.

Mme Ksontini, qui participait à la journée «Probiotiques & Microbiote : les bâtisseurs de la défense», mercredi 4 février 2026, à la Cité des Sciences de Tunis, a souligné à Mosaique FM, a souligné que le mode de vie et l’alimentation modernes ont entraîné des changements importants, le régime alimentaire étant désormais basé sur des produits de restauration rapide, riches en sucre et en amidon, au détriment des légumes, des fruits et des produits fermentés bénéfiques pour la santé.

«Le problème ne se limite pas aux seuls amidons, mais inclut également l’exposition directe aux pesticides chimiques et aux plastiques qui affectent les cellules du corps et la santé humaine en général», a-t-elle déclaré.

Des solutions existent, estime Mme Ksontini, ajoutant que la valeur nutritionnelle des aliments peut être améliorée par l’ajout de levures naturelles et de bactéries bénéfiques (probiotiques), qui contribuent à renforcer le système immunitaire et à réguler les fonctions de l’organisme.

La chercheuse a également insisté sur l’importance de la modération, expliquant qu’un usage excessif de tout complément alimentaire peut entraîner des effets indésirables, tandis qu’un usage modéré permet de maintenir un bon équilibre.

Le microbiome ne se limite pas au système digestif, il est également présent sur la peau et dans le corps d’une femme enceinte, où il peut être transmis à l’enfant à la naissance, a averti Mme Ksontini. «Des pratiques quotidiennes, comme la consommation de lait fermenté, de yaourt et de compléments alimentaires enrichis en bactéries bénéfiques favorisent une bonne santé à long terme», a-t-elle ajouté.

La chercheuse a également souligné que la Tunisie est un pays modèle en matière de respect des normes internationales de sécurité alimentaire, grâce à un suivi rigoureux de la physiologie et de la biochimie des produits alimentaires. Elle a insisté sur le fait que la surconsommation d’antibiotiques constitue un défi mondial et que la promotion du microbiote naturel pourrait être une solution pour réduire la dépendance aux médicaments.

Mme Ksontini a conclu en affirmant que la promotion de la santé par la microbiotique exige une prise de conscience collective et des pratiques alimentaires saines, dans le respect des normes scientifiques, notant que la Tunisie a commencé à prendre des mesures progressives pour mettre en œuvre ces stratégies au niveau national, ce qui contribuera à protéger la santé des citoyens et des générations futures.

I. B.