Conseils d’alimentation pour un Ramadan en bonne santé

Le mois de Ramadan, qui démarrera demain, jeudi 19 février 2026, en Tunisie, «est une occasion unique qui nous est offerte pour permettre à notre organisme de se débarrasser des toxiques, des excès de graisses et, pour certains, d’arrêter de fumer ou de consommer de l’alcool», rappelle Dr Faouzi Addad, professeur en cardiologie, dans le post Facebook publié aujourd’hui et que nous reproduisons ci-dessous.

«Ce mois sacré est une opportunité spirituelle, mais aussi une véritable chance pour améliorer notre santé cardio-vasculaire et métabolique.

Perte de poids, baisse de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la glycémie et du cholestérol peuvent être obtenues si le jeûne est pratiqué correctement.

Quelques conseils simples :

– assurer une bonne hydratation entre l’iftar et le shour ;

– privilégier une alimentation équilibrée, en limitant les sucres rapides, les fritures et les aliments trop salés ;

– ne pas manger rapidement ni de manière excessive après la rupture du jeûne ;

– reprendre l’alimentation progressivement ;

– ne pas négliger le repas du shour, en privilégiant les aliments riches en fibres et en protéines pour une meilleure satiété ;

– maintenir une activité physique légère et régulière, idéalement après l’iftar, pour favoriser la perte de poids et réduire la graisse abdominale ;

– préserver un bon rythme de sommeil malgré le changement des horaires.

Les patients diabétiques, cardiaques ou souffrant d’une maladie chronique doivent adapter leur traitement avec leur médecin avant et pendant Ramadan.

N’oubliez pas de prendre vos médicaments aux horaires recommandés par votre médecin.

Le Ramadan peut être une véritable «réinitialisation métabolique» lorsqu’il est accompagné d’une bonne hygiène de vie et d’un équilibre alimentaire.»