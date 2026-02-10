Frit à l’huile ou cuit au four, le brik n’est pas sans danger

La consommation du brik tunisien, frit et fourré, préparé à partir d’une fine feuille de pâte, souvent servi comme entrée, notamment pendant le Ramadan, n’est pas sans danger pour la santé.

C’est ce qu’a expliqué Dr Rana Ghiloufi, spécialiste de la sécurité et de la qualité des aliments et responsable du Laboratoire de technologie alimentaire de l’Institut national de nutrition et de technologie alimentaire Zouhair Kallal, à Tunis, dans une interview accordée à l’agence de Tunis Afrique Presse (Tap).

La croustillance et la couleur dorée résultant de la cuisson du «brik» ou d’autres mets, en particulier ceux riches en amidon, sont en fait la preuve de la formation de nouvelles substances classées comme cancérigènes.

La nutritionniste, qui cherche à sensibiliser les consommateurs aux meilleures pratiques en matière de santé et de nutrition pendant le mois du Ramadan, a également expliqué que même si la cuisson du «brik» au four est moins nocive que sa friture, cela ne signifie pas que sa consommation ne doit pas être limitée.

Dr Ghiloufi a reconnu qu’éviter de préparer certains aliments au four ou à la friture n’est ni facile ni simple, mais elle conseille aux consommateurs de recourir le moins possible à ces pratiques culinaires, tout en soulignant leurs effets secondaires qui apparaissent de manière cumulative au fil des années.

Cela dit, le brik reste un met très prisé des Tunisiens pour son excellent apport nutritif et sa croustillance légendaire.

I. B.