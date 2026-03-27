Adieu Frida Dahmani, tu nous manqueras beaucoup !

Frida Dahmani, correspondante du magazine parisien Jeune Afrique à Tunis de 2007 à 2026, nous quittés le 25 mars 2026, à l’âge de 68 ans. Elle était la nièce d’un autre grand journaliste, Abdelaziz Dahmani. Ce dernier, qui avait aussi travaillé pour le même magazine dans les années 1970-80, a écrit dans un post Facebook : «Au-delà de la parenté, Frida est une femme de très hautes qualités morales, courageuse, ayant foi en la justice sur terre». (Photo : Frida Dahmani interviewant Beji Caïd Essebsi pour Jeune Afrique).

«Elle était Tunis», à écrit, de son côté, Marwane Ben Yahmed, actuel directeur de Jeune Afrique, en titre de l’hommage posthume qu’il a consacré à Frida Dahmani.

«Pendant près de vingt ans, cette journaliste d’exception a raconté la Tunisie de l’intérieur, avec une acuité, une fidélité et une humanité rares», a-t-il ajouté, en louant ses qualités humaines et professionnelles, et en soulignant son exigence, sa rigueur et sa loyauté, mais aussi sa sincérité et sa drôlerie.

En cette douloureuse circonstance, toute l’équipe de Kapitalis, et particulièrement son directeur, Ridha Kefi, qui a connu de près la défunte, avant qu’elle ne lui succède comme correspondante de Jeune Afrique à Tunis, présente ses plus sincères condoléances à la famille Dahmani ainsi qu’à tous les Tunisiennes et les Tunisiens auxquels elle manquera aussi beaucoup.

L. B.