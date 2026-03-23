Vient de paraître | ‘‘Ecrits d’une décennie mouvementée’’ de Taoufik Ouanes

Taoufik Ouanes vient de publier un recueil de ses chroniques et entretiens relatifs à l’actualité tunisienne, maghrébine, arabe, euro-méditerranéennes et internationales publiés au cours des quinze dernières années par des médias tunisien, dont Kapitalis, et européens, notamment en Suisse.

Le livre est intitulé ‘‘Ecrits d’une décennie mouvementée. Entre révolte et raison’’ et été préfacé par le journaliste Ridha Kefi, directeur fondateur de Kapitalis, qui présente l’auteur en ces termes : «Taoufik Ouanes n’est pas journaliste ni chroniqueur ni influenceur, mais il est, lui aussi, à sa manière, un ‘‘historien du présent’’, selon la définition du journaliste souvent attribuée à Albert Camus. Car, en tant que juriste, avocat inscrit aux barreaux de Tunis et de Genève, observateur avisé des affaires du monde et ancien fonctionnaire international, mais aussi en tant que citoyen du monde soucieux de la bonne marche des affaires internationales, il résiste rarement à la tentation de donner son avis et sa vision sur ce qui se passe autour de lui, dans son pays natal, la Tunisie, ou d’adoption, la Suisse, mais aussi dans le reste du monde.»

Souvent sollicité par les médias, à Tunis et à Genève, analyser telle ou telle séquence de l’actualité nationale ou internationale, cet avocat d’affaires, qui a aussi été fonctionnaire international auprès des organisations onusiennes ont souvent, apporte sa contribution au débat avec une rigueur factuelle dont s’honorerait les plus rigoureux historiens et une rectitude intellectuelle et morale dont le juriste qu’il est ne se dépare jamais.

«Il suffit de relire ses interventions recueillies dans ce livre pour se rendre compte de l’acuité de son regard, de la profondeur de ses analyses et de la justesse de certaines de ses prévisions. Surtout en ce qui concerne les évolutions qui ont marqué l’histoire contemporaine de la Tunisie dans son environnement maghrébin, africain, arabe et euro-méditerranéen, à partir du tournant de ladite ‘‘révolution’’ de 2011, date charnière qui a ouvert des perspectives inouïes pour un peuple qui a pris enfin son destin en main, mais qui, comme nous l’expliquera l’auteur, a dépensé beaucoup moins d’énergie à construire la démocratie prospère dont il rêve, qu’à transformer ce rêve en cauchemar», écrit Ridha Kefi dans s préface au recueil, dont on recommande la lecture.

I. B.