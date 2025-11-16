Le poème du dimanche | ‘‘Poesis’’ de  Ridha Kefi

Né en 1955 à Tunis, Ridha Kefi est poète, romancier, essayiste et journaliste.
Après des études de philosophie à l’Université de Tunis, cet écrivain bilingue a publié plusieurs romans, recueils de nouvelles et de poésie. Ainsi que de textes dans plusieurs revues arabes et tunisiennes, dont Alif.
Son écriture, concise, en quête du sens, est une interrogation existentielle entre intériorité et silence, sans rhétorique langagière, elle s’installe dans une vue large et ouverte sur le monde, témoigne d’une connaissance profonde de la littérature classique et moderne universelle.
Tahar Bekri
1. Automne
Je me souviens
J’ai donné aux choses
Des noms et des fonctions
Afin qu’un vieil automne ne vienne pas
A la place de l’automne qui viendra…
2. Peut-être
Peut-être reste-t-il au poète de mourir
Mais
Qui nommera l’arbre mystérieux
Au virage ?
3. Expression
Toi tu ne réduits pas la mer en une expression
Parce que la mer n’est pas A B C
La mer est une entité infinie
Paradoxe d’existence
Tu n’en retiens que toi-même
Et tu n’en saisis que ce qu’elle n’est pas
4. Voix
Entre le sauvage et la poupée
Il y a une différence de langage
Et entre moi et toi de nombreux noms
Et des distances d’appartenance
La mort seule nous réunit
Le jour où s’annule toute signification
Et la parole achève les conditions de l’élocution
5. Suicide
Entre le poème
Et le coing
Il y a les raisons
D’un suicide
Violet.
6. Toi
Toi
Si tu ne vois le monde
Avec l’œil d’un enfant
Tu ne peux comprendre
L’amertume du poème
7. Dévoration
Le poète est une plume
Qui illumine
Et dévore
8. Neige
J’ouvre le livre de la poésie
Je lis po-é-sie
Les lettres deviennent blanches
Comme la neige
Et s’effacent…
9. Poème
Entre l’éclair et septembre
Se réveille le poème –
Appel de l’être à l’être
Et demande ;
Est-ce l’affre des Dieux qui agonisent
Ou
Le chant d’un peuple qui avance ?
Entre l’éclair et septembre
S’unit le poème
-Action de l’être dans l’être –
A sa voix et s’élève…
10. Pressentiment
Je n’écris pas la poésie
Je pressens juste le murmure des choses simples
La voix de l’être
Le poème
11. La poésie
La poésie est l’écho de la voix humaine
Dans la distance
Et la pierre
La poésie jamais
Ne chante
12. Mélancolie
Je suis près de toi dans le poème
Un amas
de vides
Un cri brumeux
Et une mélancolie
(Ni patrie ni Histoire, juste ces mots brisés comme du verre)
1979-1981
(Traduit de l’arabe par Tahar Bekri)
‘‘Marâya muhachchama’’ (Miroirs brisés), éd. Dar Assunbula, 1981.
