Le poème du dimanche | ‘‘Poesis’’ de  Ridha Kefi

Né en 1955 à Tunis, Ridha Kefi est poète, romancier, essayiste et journaliste.

Après des études de philosophie à l’Université de Tunis, cet écrivain bilingue a publié plusieurs romans, recueils de nouvelles et de poésie. Ainsi que de textes dans plusieurs revues arabes et tunisiennes, dont Alif.

Son écriture, concise, en quête du sens, est une interrogation existentielle entre intériorité et silence, sans rhétorique langagière, elle s’installe dans une vue large et ouverte sur le monde, témoigne d’une connaissance profonde de la littérature classique et moderne universelle.

Tahar Bekri

1. Automne

Je me souviens

J’ai donné aux choses

Des noms et des fonctions

Afin qu’un vieil automne ne vienne pas

A la place de l’automne qui viendra…

2. Peut-être

Peut-être reste-t-il au poète de mourir

Mais

Qui nommera l’arbre mystérieux

Au virage ?

3. Expression

Toi tu ne réduits pas la mer en une expression

Parce que la mer n’est pas A B C

La mer est une entité infinie

Paradoxe d’existence

Tu n’en retiens que toi-même

Et tu n’en saisis que ce qu’elle n’est pas

4. Voix

Entre le sauvage et la poupée

Il y a une différence de langage

Et entre moi et toi de nombreux noms

Et des distances d’appartenance

La mort seule nous réunit

Le jour où s’annule toute signification

Et la parole achève les conditions de l’élocution

5. Suicide

Entre le poème

Et le coing

Il y a les raisons

D’un suicide

Violet.

6. Toi

Toi

Si tu ne vois le monde

Avec l’œil d’un enfant

Tu ne peux comprendre

L’amertume du poème

7. Dévoration

Le poète est une plume

Qui illumine

Et dévore

8. Neige

J’ouvre le livre de la poésie

Je lis po-é-sie

Les lettres deviennent blanches

Comme la neige

Et s’effacent…

9. Poème

Entre l’éclair et septembre

Se réveille le poème –

Appel de l’être à l’être

Et demande ;

Est-ce l’affre des Dieux qui agonisent

Ou

Le chant d’un peuple qui avance ?

Entre l’éclair et septembre

S’unit le poème

-Action de l’être dans l’être –

A sa voix et s’élève…

10. Pressentiment

Je n’écris pas la poésie

Je pressens juste le murmure des choses simples

La voix de l’être

Le poème

11. La poésie

La poésie est l’écho de la voix humaine

Dans la distance

Et la pierre

La poésie jamais

Ne chante

12. Mélancolie

Je suis près de toi dans le poème

Un amas

de vides

Un cri brumeux

Et une mélancolie

(Ni patrie ni Histoire, juste ces mots brisés comme du verre)

1979-1981

(Traduit de l’arabe par Tahar Bekri)

‘‘Marâya muhachchama’’ (Miroirs brisés), éd. Dar Assunbula, 1981.