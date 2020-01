Les jeunes de Ghar El Melh et Bizerte appelés à développer des projets verts

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF-NA) et le Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) ont lancé un processus visant à accompagner les jeunes de Ghar El Melh et du Grand-Bizerte depuis l’identification jusqu’à la concrétisation de leurs idées de projets verts.

Cette initiative est menée dans le cadre du projet Gemwet («Conservation et développement durable des zones humides côtières à haute valeur écologique») mis en œuvre à Ghar El Melh et financé par la Fondation Mava pour la nature.

Un appel à candidatures est ouvert pour sélectionner une trentaine de jeunes de Ghar El Melh et du Grand-Bizerte qui bénéficieront de cette opportunité.

Ces jeunes assisteront à un ensemble de formations ciblées et de sessions de coaching leurs permettant à la fois d’élaborer leurs «business plans» et de développer et renforcer leurs connaissances sur les thématiques liées à la gestion intégrée et durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique et à leurs idées de projet.

Les jeunes souhaitant bénéficier de cet accompagnement sont priés d’envoyer leur candidature (CV et formulaire rempli ) avant le 26 janvier 2020. Pour plus d’information, les jeunes peuvent contacter l’adresse mail suivante : gemwet.jobs@gmail.com

Source : communiqué.