Youssef Chahed saisira la justice contre I Watch pour diffamation

Youssef Chahed, président de Tahya Tounes et ancien chef du gouvernement, a annoncé jeudi 11 juin 2020, qu’il poursuivra en justice l’organisation I Watch, pour diffamation. «Je vais également porter plainte contre ceux qui diffusent des fake news dans le but de porter atteinte à mon honneur, à ma réputation et à celle de ma famille», a-t-il prévenu.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Youssef Chahed, a démenti les informations diffusées par des médias, relatives à l’implication de son épouse et de son gendre dans l’affaire Alicante, en affirmant qu’aucun de ces derniers ne possède de biens immobiliers en Espagne. «D’ailleurs, des dirigeants de Thaya Tounes ont également été cités par ces médias, or rappelons que le porte-parole de la douane a assuré qu’aucun homme politique n’est impliqué dans cette affaire», a-t-il ajouté.

D’autre part, Youssef Chahed a également nié avoir comparu devant le pôle judiciaire financier, suite à une plainte déposée à son encontre par I Watch, comme indiqué, aujourd’hui, par l’organisation.

«Malgré le démenti du représentant du ministère public, qui a confirmé mes propos sur la chaîne Watania, I Watch a continué à diffuser l’intox, que d’autres médias ont démenti, en présentant leurs excuses. Pourtant, cette association prétend l’intégrité et la transparence », a encore écrit Youssef Chahed, en soulignant qu’il n’a aucun problème à comparaître devant le juge d’instruction s’il est convoqué.

«Remarque : L’affaire Alicante a démarré en janvier 2020, alors que j’étais chef de gouvernement», a-t-il conclu.

Notons au passage qu’I Watch a annoncé, le 27 mai dernier, le lancement d’une plateforme électronique I Check, pour détecter et dénoncer les… fake news.

Y. N.