Coronavirus : Couvre-feu dans tout le gouvernorat de Bizerte

A l’issue de la réunion de la commission de lutte contre les catastrophes naturelles, le gouvernorat de Bizerte a annoncé, aujourd’hui, l’instauration d’un couvre-feu de 20h à 5h, à partir de demain, samedi 10 octobre 2020.

Cette mesure se poursuivra jusqu’au 25 octobre, précise un communiqué du gouvernorat, qui a également annoncé d’autres mesures dans le cadre du renforcement du protocole sanitaire visant à lutter contre la propagation du coronavirus, notamment la fermeture des souks et des hammams, ainsi que la suspension de la prière du vendredi dans toutes les mosquées de Bizerte.

La même source a ajouté qu’il sera interdit, à partir de ce samedi et pendant 15 jours, de s’attabler dans les cafés, les salons de thé et les restaurants de ce gouvernorat, qui a enregistré depuis la propagation de la pandémie en Tunisie, en mars dernier, 973 cas positifs, dont 20 décès et 485 guérisons.

Rappelons que Bizerte compte trois délégations (Ras Jebel, Bizerte nord et Bizerte sud) parmi les 26 classées zones à haut risque de propagation du coronavirus.

Y. N.