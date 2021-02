Retour sur le 18e Congrès national de chirurgie laparoscopique

La Société tunisienne de chirurgie laparoscopique (STCL) a tenu, les 4 et 5 février 2021, son 18e Congrès national de chirurgie laparoscopique. Cette année, l’événement a dû et su s’adapter aux mesures sanitaires que nous subissons tous et s’est déroulé en mode 100 % digital.

Par Pr Houcine Maghrebi *

Ce congrès qui, même en virtuel, était un événement incontournable et un moment privilégié d’échanges, unissant l’ensemble des acteurs de la chirurgie tunisienne avec leurs confrères maghrébins, africains, européens. Son ouverture était marquée par des mots du président de la STCL, le Pr Ali Benali et son programme riche et varié. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours des différentes sessions. Même si le quotidien est dominé par la pandémie de la Covid 19, le programme scientifique avait consacré une large place à l’actualité chirurgicale extrêmement riche dans le domaine des innovations thérapeutiques et technologiques : greffe hépatique, cancers digestifs, chirurgie de l’obésité…

La première séance qui a été dédiée à la «chirurgie colorectale» a été coordonnée par le secrétaire général de la STCL le Pr Ag. Houcine Maghrebi, ainsi que son vice-président, le Dr Zouheir Ben Mansour et le Pr Hazem Ben Ameur. La modération de cette séance a été assurée par le Pr Montassar Kacem.

D’éminents conférenciers ont débattu de l’évolution et de l’innovation en matière de chirurgie laparoscopique du cancer colorectal et des troubles de la statique rectale. Quatre séances avaient suivi où d’intéressantes conférences et discussions scientifiques avaient porté sur divers domaines médicaux. De la chirurgie hépatique (séance coordonnée par Pr Sami Bouchoucha et Pr Oussema Baraket), à la chirurgie pancréatique (séance coordonnée par Pr Ben Ali, Pr Ag. Youssef Chaker et Pr Karim Sassi) et bariatrique (séance coordonnée par le vice-président de la STCL, le Pr Rachid Ksantini).

Cette année encore, ce congrès a été une réussite exceptionnelle. Plus de mille participants des quatre coins du monde : médecins, étudiants, chercheurs et professionnels de divers secteurs de la médecine et de la santé y ont participé. Le nombre des soumissions de travaux a été aussi un franc succès, avec plus de 800 contributions soumises.

Le bureau de la STCL n’a pas manqué l’occasion pour rendre un vibrant hommage à leurs confrères et amis qui les ont quittés : Pr Mohamed Issam Beyrouti, Pr Mohamed Tahar Khalfallah, Pr Hédi Tabka, Dr Hafedh Landolsi, Dr Badreddine Aloui, que dieu le tout puissant leur accorde son infinie miséricorde et les accueille dans son éternel paradis.









La STCL organise par ailleurs tout le long de l’année des sessions de formation continue destinées aux jeunes chirurgiens sous formes d’ateliers d’apprentissage de la chirurgie laparoscopique principalement en collaboration avec la Faculté de médecine de Tunis ainsi que des événements scientifiques dans diverses régions de la Tunisie.

Également au calendrier de la STCL cette année, une session scientifique tunisienne lors du congrès annuel de la Société française de chirurgie endoscopique en avril prochain.

* Maître de conférences agrégé en chirurgie viscérale et digestive, service de Chirurgie générale « A » à l’hôpital La Rabta Tunis, membre du conseil scientifique de la Faculté de médecine de Tunis et secrétaire général de la Société tunisienne de chirurgie laparoscopique.