Tunisie : Vers la mise en place d’équipes mobiles de vaccination

Des équipes mobiles verront bientôt le jour en Tunisie afin de faciliter la vaccination des personnes habitant dans les zones rurales ou encore pour les personnes âgées résidant dans les maisons de retraite.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, ce vendredi 2 avril 2021, lors de la réception des 84.000 doses du vaccin Pfizer à l’aéroport Tunis-Carthage, visant à renforcer la campagne nationale de vaccination, dans le cadre d’ accord entre l’Etat Tunisien, le ministère de la Santé et la société chargée de la fabrication dudit vaccin contre le coronavirus.

On notera que le ministre a également réceptionné hier soir, à l’aéroport, Le deuxième lot de vaccins assuré par l’initiative Covax, comptant 98.000 doses du vaccin AstraZeneca, et ce, en présence du représentant de l’OMS en Tunisie, Yves Souteyrand, et de la représentante de l’Unicef en Tunisie, Marilena Viviani.

Y. N.