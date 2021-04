Sonede : Des inconnus vandalisent un puits profond, causant une coupure d’eau dans plusieurs quartiers de Gabès !

La Société d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce lundi 19 avril 2021, que des inconnus ont vandalisé le puits profond “Nejda 1”, ce qui a causé des perturbations et des coupures dans l’approvisionnement en eau potable de plusieurs quartiers de Gabès El-Kobra.

Dans son communiqué, la Sonede précise que des équipements ont été détruits et des câbles volés, à l’aube, et que des coupures ont ainsi été enregistrées à Gabès ville, à Bouchama et à la prison civile.

La société assure que ses agents interviennent pour réparer les équipements afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais, sachant que l’approvisionnement en eau potable reprend actuellement progressivement.

