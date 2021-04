Kais Saied face à l’alliance de l’islam politique et de l’argent sale

Partagez 0 Partages

Le président de la république Kais Saied réussira-t-il à infliger une défaite à la coalition mafieuse constituée de l’islam politique, de l’affairisme et de l’argent sale qui tente de prendre le contrôle de tous les rouages de l’Etat et de la société et qui n’a aujourd’hui qu’un seul but : le faire destituer ?

Par Elyes Kasri *

La détermination du président de la république Kais Saied à mener une guerre implacable contre la mafia politico-économique qui a métastasé dans tous les rouages de l’Etat, de l’économie et de la société suscite une coalition des pseudos politiciens de la religion, de la contrebande et de l’argent sale.

Pour tenir tête à celui qui l’a nommé à la Kasbah, le chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est mis à nommer de hauts responsables sous la houlette d’Ennahdha et de Qalb Tounes, et plus récemment de Youssef Chahed et son minuscule parti Tahya Tounes.

En plus d’un parlement hostile car infiltré par un nombre important de députés qui abusent de l’immunité parlementaire pour échapper à la justice et poursuivre leurs méfaits, Kais Saied se trouverait-il confronté à une alliance impie des charlatans de la politique et de la religion ainsi que des forces de la corruption et de l’argent sale?

Espérons que le président de la république saura infliger un coup fort à la pieuvre de la corruption, de l’argent sale et de la subversion avant qu’il ne soit neutralisé que Dieu ne le veuille.

* Ancien ambassadeur au Japon et en Allemagne.