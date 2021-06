Covid-19 : Vaccinons-nous avant l’arrivée de nouveaux variants !

Parce que la campagne de vaccination en Tunisie est ralentie par ceux qui veulent qu’on leur inocule le vaccin de leur choix, en courant le risque d’attraper le virus avant de se faire vacciner, les autorités doivent recourir aux unités mobiles de vaccination pour utiliser toutes les doses disponibles pour ceux qui désirent être vaccinés et attendent un rendez-vous pour cela.

Par Pr Faouzi Addad *

Il est clair que la cohabitation avec le virus Covid-19 proposée lors de la première vague de la pandémie ne sera pas possible dans l’état actuel. Il veut nous éliminer le plus rapidement possible et nous n’avons pas d’autres choix que de chercher à l’éliminer. Le virus étant planétaire la réponse sera aussi globale et la seule solution radicale reste la vaccination et quel que soit le type de vaccins.

Un nombre importants de rendez-vous annulés

Cela dit, il est triste de constater tous les jours un nombre important de rendez-vous annulés par des candidats au vaccin quand le centre de vaccination utilise les vaccins Sinovac ou Astrazeneca. La situation actuelle au Royaume-Uni (vacciné surtout par Astrazeneca) est très éloquente en faveur de la vaccination, même si c’est le mutant Delta qui pose problème dans ce pays.

Premier constat : la majorité des gens contaminés sont soient non vaccinés ou vaccinés par une seule dose. Le deuxième constat: le taux de Covid-19 est désormais dans la tranche d’âge des 20 à 29 ans (3/4 des cas), le plus souvent sous la forme de maux de têtes et d’écoulement nasal. Une sorte de mauvais rhume.

Cela suppose que ce fameux variant Delta (la version «plus» apparaît en Europe déjà) pourrait devenir une maladie plus banale si les plus vulnérables sont vaccinés et une maladie plus sévère si la population est non ou incomplètement vaccinée.

Ne perdons pas le temps avec les capricieux !

Il faut recourir aux unités mobiles de vaccination pour utiliser toutes les doses pour ceux qui acceptent de se vacciner plutôt que de perdre du temps avec ceux qui retardent leurs rendez-vous pour attendre le vaccin de leurs désirs. Auront-ils le temps de le recevoir avant que le virus les rattrape ?

Il n’y a plus de place pour les caprices des uns et des autres. Il faut vacciner le maximum de monde sans faire perdre du temps à ceux qui attendent leur tour. Libérez les vaccins messieurs les décideurs ou déclarez votre incapacité à gérer la crise.

* Professeur en cardiologie.

