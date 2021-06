Covid : Report de la 56ème édition du Festival international de Carthage

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé dans un communiqué publié dans la soirée de ce lundi 29 juin 2021, le report de de la 56ème édition du Festival international de Carthage, et ce à cause de la dégradation de la situation sanitaire en Tunisie et les mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.

«Suite aux dernières mesures annoncées par la Présidence du Gouvernement et conformément aux décisions prises par le Ministère des affaires Culturelles suite à la recrudescence fulgurante de la Covid-19 en Tunisie et ailleurs, le comité directeur du Festival International de Carthage se doit de reporter la tenue de la 56ème édition pour le mois d’août 2021, sous réserve de l’amélioration de la situation sanitaire», lit-on dans le communiqué diffusé par le département de la culture et de conclure : «La santé de notre public est notre priorité».

Rappelons que la commission nationale chargée de la lutte contre le coronavirus, a notamment annoncé un renforcement du couvre-feu, à partir du 1er juillet, qui sera en vigueur de 20h à 5h, et l’interdiction des rassemblements et des festivités, dans les espaces ouverts ou fermés.

Y. N.