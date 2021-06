Tunisie – Coronavirus : Plus de 80% des Tunisiens âgés de plus de 60 ans ont reçu le vaccin, selon Anis Klouz

Anis Klouz, membre du comité directeur de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, a donné, ce mardi 29 juin 2021, quelques chiffres relatifs au taux de vaccination des Tunisiens.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, il a fait savoir que 82% des Tunisiens âgés de plus de 60 ans et 50% parmi ceux âgés entre 60 et 75 ans ont, jusque-là, reçu le vaccin.

Pourtant la situation épidémiologique dans le pays est plus que jamais dangereuse.

Klouz a, par ailleurs, affirmé que le vaccin ne devient efficace qu’après 10 jours de l’administration de la 2eme dose, insistant sur la nécessité de la prévention (notamment le port du masque) même après la vaccination.

Il a, d’autre part, expliqué que le système de priorité pour les inscrits dans le système Evax change d’une période à l’autre, indiquant à titre d’exemple que désormais, la tranche d’âge des moins de 60 ans souffrant de maladies chroniques est prioritaire.

C. B. Y.