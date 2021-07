Covid : La FTAV exprime son rejet des mesures décidées dans le Grand-Tunis

Suite aux nouvelles mesures sanitaires annoncées, hier, pour le Grand-Tunis, qui a été fermé et où les rassemblements et les festivités sont interdites jusqu’au 14 juillet, la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) a exprimé son rejet de ces décisions, en déplorant que les intérêts des professionnels travaillant dans le secteur du tourisme, n’ont pas été pris en compte.

La FTAV, qui affirme être consciente de la dangerosité de la situation sanitaire liée au coronavirus et de la necessité de mettre en place des protocoles pour faire face à la pandémie, a dénoncé des mesures privant les professionnels du secteurs de poursuivre leurs activités, «ce qui aurait pu être évité, en mettant en place le protocole du ministère du tourisme, « Ready and safe »».

Tout en indiquant que les travailleurs du secteur touristique ont pour la plupart été vaccinés, la Fédération rappelle dans ce sens, que «les espaces touristiques sont parmi les lieux publics les plus sûrs, avec leurs vastes superficies et leur capacité d’accueil ne dépassant pas 50% pouvant assurer la sécurité des touristes étrangers et tunisiens», lit-on dans le communiqué, où l’on reproche aux autorités régionales des gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous et Manouba, de n’avoir pas consulté les structures et les parties concernées.

«Nous appelons le ministère du Tourisme à prendre des mesures urgentes et à défendre les travailleurs du secteur dans ces circonstances difficiles», lit-on encore dans le communiqué de la FTAV, qui rappelle son attachement et son engagement depuis le début de la pandémie à chercher les solutions les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus…

