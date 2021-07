Covid : «A ce rythme-là le scénario indien risque de se reproduire en Tunisie !», alerte Pr Addad

Faouzi Addad, professeur de cardiologie, a fustigé la campagne de vaccination via la plateforme Evax en Tunisie et a appelé à l’acquisition de vaccins pour se prémunir contre le coronavirus : «La situation est catastrophique et dans une dizaine de jours, si la situation demeure identique, le scénario indien risque de se reproduire en Tunisie», a-t-il averti.

Intervenant ce lundi 5 juillet 2021, sur Shems FM, Pr Addad a affirmé que les hôpitaux sont saturés en précisant que taux d’occupation des lits de réanimation dans certains établissements a dépassé les 250 %, estimant qu’à ce rythme le nombre de décès va doubler.

«On ne veut pas vivre le scénario indien… Nous avons tous vu les images terribles et, nous avons encore quelques jours pour éviter ce scénario. C’est inadmissible de voir encore des gens qui ne portent pas leurs masques, qui se rendent encore dans les fêtes de mariage ou encore à la plage, alors que les urgences sont débordés. Chacun doit prendre ses responsabilités et l’État doit, pour sa part, fournir les vaccins aux citoyens», a-t-il lancé.

Pour faire face à la pandémie et sauver la Tunisie de la catastrophe, la seule solution est de vacciner en masse, a-t-il estimé, en appelant les autorités à revoir la plateforme Evax, en indiquant que ce dispositif ne permet pas d’accélérer la vaccination et en déplorant : «Des quantités de vaccins sont détruites au quotidien, étant donné qu’elles ne sont pas exploitées pour des catégories non inscrites, de plus 50 % du personnel médical ne s’est pas encore fait vacciner !»

Sur un autre plan, Faouzi Addad a appelé au respect strict des mesures contre le coronavirus, en dénonçant un manque de discipline à ce propos, en appelant au renfort de l’armée pour faire appliquer les protocoles sanitaires.

Y. N.