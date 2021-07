Yassine Ayari déplore l’organisation du congrès de l’UGTT à Sousse en violation des mesures sanitaires en vigueur

Le député Yassine Ayari s’est indigné, ce lundi 5 juillet 2021, via un statut Facebook, de la tenue du congrès extraordinaire de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), dans un hôtel à Sousse, les 8 et 9 juillet, «en présence de plus de 590 syndicalistes qui arriveront de toutes les régions», malgré les restrictions sanitaires relatives à la lutte contre le coronavirus.

Yassine Ayari a, par ailleurs, rappelé, dans son statut, que le taux de contamination dans le gouvernorat est de 566 sur 100.000 habitants, que le taux d’occupation des lits de ranimation est de 97%, que le déplacement vers et en provenance de Sousse est interdit, que les rassemblements, les mariages et les funérailles sont interdits, que les plages et les mosquées sont fermées et que les activités des cafés, restaurants et bars sont réduites.

Le député du mouvement «Amal wa 3amal» a, d’autre part, indiqué qu’il a envoyé une correspondance au ministre de la Santé publique, Faouzi Mehdi, pour lui demander de se présenter au Parlement pour une audition, afin d’expliquer aux Tunisiens comment, pourquoi, et sur quelles bases et critères ces autorisations sont accordées.

C. B. Y.