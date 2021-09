Enfants ayant reçu des doses concentrées de vaccin : Le ministère de la Santé rassure

Le ministère de la Santé publique est revenu hier soir, lundi 6 septembre 2021, sur l’erreur de dosage des vaccins anti-Covid-19, survenu à Kébili et Gafsa. En effet, 79 enfants, ayant entre 15 et 18 ans, ont reçu, lors de la journée de vaccination massive du 29 août, des doses concentrées de Pfizer-BioNTech.

Le département a d’abord assuré que cette erreur de dosage ne présente aucun danger sur la vie des enfants concernés, et qu’après une semaine de suivi continu de leur état de santé, aucun symptôme grave n’a été enregistré.

Les enfants ont, en effet, été placés sous surveillance médicale intense, dans le cadre du secret médical selon le communiqué du ministère de la Santé, et de manière à préserver leur dignité.

Et d’ajouter que le Centre national de pharmacovigilance a été notifié immédiatement après l’incident, que l’affaire a été suivie de près aux niveaux local et régional et que les décisions nécessaires ont été prises conformément aux mesures en vigueur, afin d’éviter que de tels erreurs ne se reproduisent dans le futur.

C. B. Y.