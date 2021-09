Tunisie : Makhlouf relâché et convoqué à comparaître devant le juge d’instruction

Arrêté cet après-midi, en application d’un mandant d’amener le député (gelé) de la coalition islamiste Al-Karama, Seifeddine Makhlouf a finalement été relâché et convoqué à comparaître libre devant le juge d’instruction du tribunal militaire.

C’est ce qu’a fait savoir la défense, à l’instar d’Imen Triki et Hanen Khmiri qui ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux où l’on voit Makhlouf s’exprimer et affirmer qu’il ne s’était pas présenté à la justice, auparavant, sur conseil de ses avocats : «J’ai ensuite fini par me rendre aujourd’hui car je ne pouvais pas supporter que mon confrère Mehdi Zagrouba se fasse arrêter et que je continue, de mon côté, à me cacher», a-t-il argué.

Makhlouf a profité de l’accusation pour réitérer son opposition aux mesures décidées le 25 juillet par le président Saïed, en affirmant qu’il est contre le gel du parlement et en prétendant avoir été victime d’une tentative d’assassinat aujourd’hui lors de son interpellation (Sic!), avant que les personnes qui le soutiennent lancent en cœur : «des clochards, des bandits, des milices…», en référence aux policiers qui ont arrêté le député gelé.

Y. N.