JTC 2021 – Théâtre du monde : Les dernières pièces internationales s’invitent à Tunis

Tweet Share Messenger

En plus de la compétition officielle, les Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) proposent une panoplie de pièces venues des quatre coins du monde, notamment dans la section parallèle « Théâtre du monde ». Le spectacle théâtral et clownesque suisse « Bianco su bianco » a particulièrement séduit le public tunisien.

La 22e édition des JTC qui se tient en ce moment dans une vingtaine d’espaces de la capitale a prévu une centaine de pièces de théâtre programmées dans diverses sections compétitives et parallèles. Le festival est certes centré sur le théâtre arabe et africain, mais tient à chaque édition à rester ouvert aussi sur le théâtre du monde, et ce, à travers une section non compétitive dédiée aux dernières productions internationales. 10 pièces venant de 8 pays y sont cette année programmées.

Une très belle sélection de pièces de théâtre venues de France, d’Iran, de Turquie, de Belgique ou encore du Mexique est proposée cette année au public des JTC. Parmi ces pièces, figure « Bianco su bianco » (Blanc sur blanc) du dramaturge, metteur en scène, comédien et chorégraphe suisse Daniele Finzi Pasca.

Présentée le soir du lundi 6 décembre à la prestigieuse salle de l’Opéra à la Cité de la Culture, « Bianco su bianco » est interprétée par un duo de comédiens, il s’agit d’une pièce qui reflète l’univers éclectique et encore très imprégnée par le monde du cirque et des clowns, l’une des plus grandes passions de Daniele Finzi Pasca, qui a commencé sa carrière en tant que gymnaste avant de devenir un artiste de cirque puis entrer par la grande porte dans le monde du théâtre.

« Les clowns n’incarnent pas la stupidité mais la fragilité des héros perdants », indique le metteur en scène qui a souhaité créer à travers ce spectacle un monde surréel où habitent Elena la cémodienne et Ruggero le technicien de scène.

F.B