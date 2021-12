Vingt-deux blessés dans un accident de manège à Tozeur : Le propriétaire arrêté, l’enquête se poursuit

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à l’accident de manège survenu, hier, à Tozeur, il a été décidé de fermer l’espace et d’arrêter le propriétaire de l’attraction.

Cette décision a été rendue, ce jeudi 30 décembre 2021, alors que l’enquête est toujours en cours et que les investigations se poursuivent afin de déterminer les causes exactes et les responsabilités dans cet accident.

Rappelons que 22 enfants ont été blessés en tombant du ménage, dont plusieurs parties avaient cédé : 20 blessés ont pu quitter l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires, et deux autres ont été maintenus sous surveillance, dont une fillette qui a subi une opération.

Y. N.