Ministère de la Défense : Identité des 2 soldats morts dans le crash d’un hélicoptère à Bizerte

Le ministère de la Défense a confirmé le décès de deux soldats dans un crash d’un hélicoptère militaire, ce lundi 3 janvier 2022, lors d’une mission de reconnaissance de routine à Bizerte-sud.

L’accident, dont les causes sont encore méconnues, a eu lieu dans la localité de Hicher ajoute la même source qui a présenté ses condoléances aux familles et collègues des deux victimes : le colonel Béchir Saidani (pilote) et le colonel Wathek Nasr (copilote).

Rappelons que le copilote est décédé sur place et que le pilote a été transporté, dans un état critique, à l’hôpital régional de Bizerte, où il a rendu l’âme.

Y. N.