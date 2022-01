Tunisie Telecom récolte les fruits de son plan d’investissement à moyen terme

Tunisie Télécom déploie de grands efforts pour développer et soutenir en permanence son rythme d’investissement, et ce, afin d’assurer les meilleurs services et de faciliter l’accès aux Tunisiens à des débits très élevés, ainsi que de pérenniser la transformation numérique vers laquelle se dirige le pays.

Conformément à sa stratégie visant à faciliter l’accès des Tunisiens au haut débit mobile et fixe et à offrir à ses clients les derniers services dans le cadre de la transformation numérique, Tunisie Télécom (TT) a cherché à leur fournir tous les moyens à travers un plan d’investissement de 629 millions de dinars sur les trois dernières années.

Ce programme comprend des projets d’infrastructures de réseaux de communication, donnant à l’innovation, au renouvellement et à l’ouverture aux institutions émergentes l’importance nécessaire.

Grâce à ce plan, Tunisie Télécom a pu couvrir plus de 95% de la population tunisienne avec le réseau Internet mobile de quatrième génération et étendre le réseau en fibre optique à plus de 30 000 km, en plus de couvrir 94 régions des zones blanches (qui sont considérées comme hors couverture et sans viabilité commerciale en raison de leur faible densité de population) dans 15 gouvernorats, dont 164 écoles primaires, 59 centres de santé primaires. TT a également assuré une couverture des déserts de Tataouine et de Kébili et des zones frontalières.

L’opérateur historique de télécommunications a, en outre, renforcé la capacité de connectivité internationale, qui a atteint les 660 gigabits par seconde.

Par ailleurs, voulant consolider sa position de leader dans l’innovation technologique en Tunisie, Tunisie Telecom a réussi au cours du mois de décembre 2020, à opérer la première connexion cellulaire 5G dans le pays, via son réseau commercial, à une vitesse d’environ 2,2 gigabits par seconde. Ainsi, il a franchi une étape très importante vers l’acquisition de l’expertise nécessaire et la maîtrise des technologies modernes.

Notons finalement que l’entreprise nationale a programmé d’investir 1.150 millions de dinars supplémentaires dans le renforcement de ses réseaux et dans le domaine du développement technologique entre 2022 et 2025.

C. B. Y.