Tunisie : les abonnements GSM ont augmenté de 29% en 10 ans 

Le nombre d’abonnements aux réseaux de téléphonie mobile (Tunisie Telecom, Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie, Lycamobile et Cayon Cloud Communications 3C) a atteint 16,4 millions en 2023, contre 12,7 millions en 2013, soit une hausse de 29%, selon l’Institut national de la statistique (INS) a déclaré.

Dans son rapport annuel 2022 sur les indicateurs d’infrastructures, l’INS a indiqué que le taux de couverture de la population par les services de troisième génération (3G) est passé de 89,5% en 2013 à 99,8% en 2023. Ceci est dû principalement à la poursuite des réalisations au profit des ce secteur en vue de moderniser les infrastructures, à travers l’extension et la mise à niveau des systèmes de commutation, l’amélioration et la diversification de la qualité des services ainsi que l’extension et la densification de la capacité du réseau de téléphonie mobile, a ajouté l’INS.

Le secteur de l’internet mobile a également été marqué par des évolutions significatives puisque le nombre d’abonnements est passé de 3,4 millions en 2013 à 11,8 millions en 2023.

Concernant le secteur de la téléphonie fixe, le nombre d’abonnements aux réseaux téléphoniques fixes (Tunisie Telecom, Ooredoo, Orange) a atteint 1,8 million en 2022.

Le secteur de l’Internet fixe a également connu un développement important. Le nombre d’abonnements est passé de 0,6 million en 2013 à 1,7 million en 2022. Ainsi, la densité du réseau internet fixe a atteint 15,7 abonnements pour 100 habitants en 2022, contre 5,5 abonnements pour 100 habitants en 2013.

D’après Tap.