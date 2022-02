Les produits de la mer tunisiens exposés au Seafood Expo 2022 à Barcelone

Des entreprises tunisiennes participeront au Seafood Expo Global, qui se tiendra du 26 au 28 avril 2022 à Barcelone en Espagne, un événement qui rassemble les fournisseurs de produits de la mer d’Europe et du monde entier.

Selon un communiqué de presse de l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), qui co-organise la participation tunisienne en collaboration avec le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (Gipp), le pavillon tunisien offrira pour les entreprises tunisiennes une opportunité de réseautage et de contact avec les principaux décideurs du secteur et leur permettra de renforcer leur visibilité sur le marché international où la concurrence est de plus en plus dure et où les parts de marché sont plus difficile à gagner et à garder.