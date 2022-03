Troisième dose du vaccin anti-Covid en Tunisie : Le taux reste faible, selon Hechmi Louzir

Le directeur de la campagne nationale de vaccination contre le Coronavirus, Hechmi Louzir, estime que le taux de couverture en 3e dose du vaccin anti-Covid en Tunisie reste faible précisant que celui-ci n’a pas dépassé 13 %.

Hechmi Louzir a ajouté, dans une déclaration à l’agence Tap, ce jeudi 10 mars 2022, que le taux de couverture en première et deuxième doses de vaccination a atteint 82% pour les personnes âgées de 40 ans et plus, et dépasse 73% pour les 18 ans et plus.

Il a cependant indiqué que le problème se trouve dans la faible couverture en 3 dose, qui est encore très loin des taux enregistrés dans les pays européens, citant notamment la France, où il a atteint les 50 %, tout en affirmant que l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie pourrait être la raison pour laquelle plusieurs personnes se contentent de deux doses.

« Ce qui est une idée erronée », dit-il, en rappelant qu l’immunité contre le coronavirus diminue sur une période allant jusqu’à 6 mois après la 2e dose.

Y. N.