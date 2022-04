Rached Ghannouchi en tête des personnalités en qui les Tunisiens n’ont pas confiance

Les dirigeants islamistes Rached Ghannouchi et Ali Larayedh parmi les 5 personnalités politiques les plus détestées en Tunisie.

Le baromètre politique d’avril 2022, réalisé par le cabinet Sigma Conseil publié par le journal « Al-Maghreb » aujourd’hui 26 avril 2022, montre que 89% des Tunisiens interrogés ne font pas confiance le leader du mouvement Ennahdha et président du parlement dissous, Rached Ghannouchi.

Les autres personnalités en lesquelles les Tunisiens n’ont pas confiance sont par ordre décroissant l’autre dirigeant islamiste et ancien chef de gouvernement, Ali Larayedh, et le chef du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui, candidat malheureux au second tour de la présidentielle de 2019 aujourd’hui en fuite à l’étranger, suite à des poursuites judiciaires pour des affaires d’évasion fiscale, de corruption financière et de blanchiment d’argent, avec 78 % chacun, puis l’ancien Premier ministre Youssef Chahed (Nidaa Tounes puis Tahya Tounes) avec 76 % et le chef de la Coalition Al-Karama Seifeddine Makhlouf avec 74%.

Tous ces politiciens ont un point commun : ils s’étaient acoquinés avec Rached Ghannouchi et ont loué leurs services au parti Ennahdha que les Tunisiens rendent responsable, et à juste titre, de la crise dans laquelle leur pays ne cesse de s’enfoncer depuis 2011.

I. B.