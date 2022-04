Intentions de vote : Saïed n’a toujours pas de vrais concurrents à la présidentielle

Comme depuis son accession à la présidence de la république, Kaïs Saïed occupe largement la tête des intentions de vote à la présidentielle, selon le sondage réalisé par Sigma Conseil et publié par le journal Al-Maghreb ce mercredi 27 avril 2022, devançant sa première concurrente (Abir Moussi) de 79 points !

Voici le top 5 des politiciens pour lesquels les Tunisiens voteraient si la présidentielle avait lieu aujourd’hui :

1- Kaïs Saïed : 84,2% des votes,

2- Abri Moussi : 5,2%,

3- Safi Saïd : 1,7%,

4- Nabil Karoui : 1,6%,

5- Moncef Marzouki : 1,3%.

Concernant les législatives, le Parti destourien libre (PDL) et «celui de Kaïs Saïed» (qui n’existe pas mais qui continue à être massivement cité par les personnes sondées) sont toujours en tête :

1- PDL : 33,1% des votes,

2- «Le parti de Kaïs Saïed» : 26,2%,

3- Ennahdha : 9,7%,

4- Echaâb : 6,2%,

5- Attayar : 4,6%.

Il est tout de même bon de noter que 29,8% des personnes sondées ne voteraient pour personne à la présidentielle et que 69,6% d’entre eux ne le feraient pas aux législatives, ce qui relativise grandement la popularité de toutes les personnalités et de tous les partis cités, notamment le PDL et Kaïs Saïed.

C. B. Y.