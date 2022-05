Tunisie : Arrestation de «Belgacem», le charlatan qui a exploité sexuellement des centaines de femmes (Vidéo)

L’affaire a été révélée, hier, lors de l’émission «Les 4 vérités» présentée par Hamza Belloumi : Un charlatan se présentant comme un guérisseur aux pouvoirs surnaturels prétendant pouvoir guérir grâce à son « sperme béni » (Sic!)… Au total il aurait abusé de plus de 800 femmes, et a été arrêté ce mardi 10 mai 2022, annonce le présentateur.

Suite à la diffusion de l’émission, la police a ouvert une enquête et a pu arrêter le charlatan, qui affirmait guérir toutes les maladies et mettre fin à tous les maux, tous les mauvais sorts, ou encore faciliter le mariage en chassant les mauvais esprits et le «djinn qui les habite et qui serait le frein à toute histoire amoureuse»…

Belgacem, se faisant appeler « Cheikh » et ne guérissait que les femmes, en affirmant que son « sperme est béni», et que pour guérir ou se débarrasser de mauvais sorts il suffirait de coucher avec lui et le nombre de séances, dépendait du mal à chasser….«C’est un acte spirituel qui n’a rien à voir avec le sexe» prétendait-il ..

Après les avoir manipulées, il demandait à ses victimes de louer une maison, de préférence à l’Ariana, à la cité Milaha, à El-Menzah 5 et 6, pour réaliser ce qu’il qualifie de séances de guérison, de lui fournir «des fruits secs et de la viande rouge» puis de le payer pour pouvoir guérir définitivement.

Pis encore, il filmait ses victimes et pour les forcer à continuer à coucher avec lui, l’agresseur qui avait filmé leur rencontre, menaçait de publier les vidéos sur les réseaux sociaux.

Hamza Belloumi qui avait appelé les autorités sécuritaires à intervenir, a annoncé ce mardi l’arrestation de l’agresseur sexuel.

Vidéo les 4 vérités

Y. N.