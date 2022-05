«Run of Heroes🍀», courir pour la bonne cause, le 22 mai au Lac 1 (Association tunisienne des greffes de la moelle osseuse)

L’association Tunisienne des greffĂ©s de moelle osseuse (atGmo) organise, dimanche 22 mai 2022 au Lac 1, la premiĂšre Ă©dition d’une course baptisĂ©e «Run of Heroes», dont les recettes seront utilisĂ©es pour le rĂ©amĂ©nagement et l’extension du foyer d’accueil mis Ă la disposition des patients souffrant de cancers du sang.

«En hommage Ă ceux qui sont partis aprĂšs un long combat avec la maladie
. En hommage Ă nos hĂ©ros qui continuent Ă se battre comme des lions


En hommage Ă ceux qui ont levĂ© l’Ă©tendard de la victoire », indique atGmo pour prĂ©senter son Ă©vĂšnement et inviter les Tunisiens Ă courir pour la bonne cause.

Choisissez votre parcours :

✠Le parcours de 10km: frais d’inscription 15dt et le dĂ©part est Ă 8h 🕗

✠Le parcours de 3km est une marche en famille ou en Ă©quipe au bord du lac: les frais d’inscription/ membre est de 5dt et le dĂ©part est Ă 08h10

✠Run Kids: deux courses sont programmĂ©s

800m pour les 7-8ans et le départ est à 08h15.

1000m pour les 9-10 ans et le départ est à 08h20.

Le prix pour les Run Kids est de 5dt/ enfant

📣📣Le retrait des dossards aura lieu du 16 au 21 mai Ă

📍Decathlon Tunis city

📍Decathlon La Marsa de 10h à 19h.

Vous pouvez récupérer vos dossards aussi dans les agences de notre partenaire Al Baraka Bank à partir de mercredi 18

📍AGENCE les Berges du LAC sise Rue du Lac Maleren

📍AGENCE Hedi Chaker sise 88 Avenue Hedi Chaker Tunis et ce du mercredi 18 mai jusqu’au vendredi 20 mai.

N’oubliez de prĂ©senter votre carte d’identitĂ© ou passeport le jour de l’achat de votre dossard.

Plein de cadeaux et de surprises vous attendent 🎊🎁🎉🎊🎁🎉

Soyez nombreux !!!

🍀🍀Run of Heroes 🍀🍀

Une course
 Une cause

Notons que les finishers gagneront une feuille de trĂšfle qui symbolise la chance, l’espoir et la charitĂ© 🍀🍀🍀