Santé-Tunisie : Pour la rationalisation de l’usage des antibiotiques

A l’occasion de la semaine mondiale de sensibilisation pour un bon usage des antimicrobiens qui s’est tenue du 8 au 24 novembre, le ministère de la Santé a publié un communiqué afin de rappeler l’importance de rationaliser la consommation des antibiotiques.

Dans son communiqué, le ministre a souligné la nécessité de faire face au phénomène mondial de résistance aux antimicrobiens, identifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’une des menaces les plus sérieuses pour la santé publiques, la classant parmi les 10 principales menaces.

Le ministère a de ce fait rappelé que les antibiotiques ne sont pas la solution à toutes les maladies et que leur utilisation excessive ou incorrecte peut mettre la vie des consommateurs en danger et affecter la société dans son ensemble : « Votre rôle est essentiel pour préserver votre santé notamment en consultant un médecin en cas de maladie, en prenant uniquement les antibiotiques prescrits par le médecin et en complétant la période de traitement ».

La même source a souligné sa volonté à sensibiliser sur la rationalisation et l’usage des antibiotiques afin d’assurer leur efficacité pour les générations futures et réduire leurs effets négatifs

Notons que l’OMS a choisi cette année pour thème de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens : « Éduquer. Promouvoir. Agir maintenant ».

Y. N.