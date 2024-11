Festival Marseille Series Stories : littérature, cinéma et télévision  

La 4e édition du festival Marseille Series Stories sera clôturé ce dimanche 24 novembre dans le quartier de la Joliette, à Marseille. Ce festival unique en France, dédié aux séries adaptées d’œuvres littéraires, attire un large public et de nombreux professionnels du secteur, créant une véritable plateforme de rencontre entre la littérature et l’audiovisuel.

Djamal Guettala

Le festival a démarré jeudi dernier avec la projection des premiers épisodes de ‘‘Une amitié dangereuse’’, série réalisée par Alain Tasma, inspirée des romans ‘‘Marie des intrigues’’ et ‘‘Marie des passions’’ de Juliette Benzoni.

L’ouverture a été chaleureusement accueillie par un public enthousiaste, qui a apprécié l’adaptation soignée et la tension dramatique de cette série historique.

Les séries en compétition

Le cœur du festival réside dans les séries et unitaires en compétition, représentant une diversité de genres et de pays. Voici la sélection en compétition cette année :

1. La Storia (Italie), réalisée par Francesca Archibugi, adaptée du roman éponyme d’Elsa Morante;

2. Le Combat d’Alice (France), réalisée par Thierry Binisti, adaptée de 8865 de Dominique Legrand ;

3. Détective surprenant, la fille aux yeux de pierre (Canada), réalisée par Yannick Savard, inspirée de On finit toujours par payer de Jean Lemieux;

4. Dear You (France), réalisée par Julien Carpentier, tirée de la saga éponyme d’Émily Blaine;

5. Joan (Royaume-Uni), réalisée par Richard Laxton, inspirée de l’autobiographie I am what I am de Joan, la célèbre voleuse de diamants britannique;

6. The Serial Killer’s Wife (Royaume-Uni), réalisée par Laura Way, tirée du roman éponyme d’Alice Hunter;

7. La Red Púrpura (Espagne), réalisée par Paco Cabezas & Juan Miguel del Castillo, adaptée du roman éponyme de Carmen Mola.

Focus sur l’adaptation littéraire à l’écran

Le festival s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’adaptation littéraire au cinéma et à la télévision. En mettant en lumière le travail créatif de la transposition des livres à l’écran, il offre au public une occasion unique de découvrir les coulisses de la création de séries, tout en mettant en avant la richesse des œuvres littéraires. À travers des projections, des rencontres et des échanges avec les équipes des séries, le festival célèbre l’union entre l’art de la lecture et les récits audiovisuels.

Le Marseille Series Stories ne se limite pas à des projections : des rencontres professionnelles, des tables rondes et des conférences permettent aux créateurs, producteurs, et spectateurs de discuter des défis et des enjeux de l’adaptation. Ces échanges nourrissent la réflexion sur la manière dont la littérature influence le paysage audiovisuel contemporain.

Le cadre méditerranéen de Marseille, avec ses rues historiques et son port emblématique, est le lieu idéal pour accueillir un événement aussi riche en diversité culturelle. La ville, ouverte sur le monde, renforce l’esprit du festival, en mettant en avant des œuvres venues de différentes régions du monde tout en célébrant la culture méditerranéenne.

Cette 4e édition du Marseille Series Stories confirme son statut de festival incontournable, offrant une programmation internationale de qualité, des discussions passionnantes, et un hommage à l’art de l’adaptation littéraire à l’écran.

Ce rendez-vous annuel est devenu un point de convergence pour les passionnés de littérature, de séries et de cinéma, célébrant l’influence de la littérature dans le domaine audiovisuel. Les prochaines éditions s’annoncent également riches en découvertes et en émotions, renforçant l’attrait croissant de ce festival unique en son genre.