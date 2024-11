Marseille Series Stories : le triomphe des adaptations littéraires

La 4ᵉ édition du festival Marseille Series Stories a une fois de plus célébré l’excellence des séries adaptées d’œuvres littéraires. Du 21 au 24 novembre 2024, la cité phocéenne a vibré au rythme de projections, de débats et de rencontres mettant à l’honneur l’alliance de la littérature et de la fiction audiovisuelle. Lors de la cérémonie de clôture, les prix ont récompensé des créations qui ont su marquer le public et le jury.

C’est sans surprise que ‘‘Joan’’, réalisée par Richard Laxton et inspirée des mémoires de Joan Hannington, a raflé deux distinctions majeures : Prix de la meilleure série adaptée d’une œuvre littéraire et Prix du public, soulignant l’adhésion massive des spectateurs à cette fresque captivante.

Le Prix d’interprétation a été remis à Francesco Zenga pour son rôle bouleversant de Nino dans ‘‘La Storia’’, réalisée par Francesca Archibugi. Adaptée du chef-d’œuvre d’Elsa Morante, la série a mis en lumière l’intensité et la profondeur de l’acteur italien, salué par un tonnerre d’applaudissements.

Enfin, la Mention spéciale du jury a été décernée à ‘‘Dear You’’, une adaptation du roman éponyme de Emily Blaine par Julien Carpentier. Cette œuvre délicate et intimiste a su toucher les jurés par sa sincérité et son approche novatrice de la romance contemporaine.

‘‘The Serial Killer’s Wife’’, réalisée par Laura Way et adaptée du roman d’Alice Hunter, a remporté le Prix de la mise en scène. La réalisation maîtrisée de cette série à suspense a captivé tant par son esthétique que par sa tension dramatique.

Un festival qui confirme sa vocation

Depuis sa création, le Marseille Series Stories s’impose comme un rendez-vous incontournable pour célébrer le dialogue entre littérature et série. Avec une programmation riche et variée, cette édition 2024 a confirmé le dynamisme et la créativité des adaptations littéraires.

Rendez-vous en 2025 pour une nouvelle exploration des mondes imaginaires portés à l’écran!

Djamal Guettala