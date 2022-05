Textile et habillement : la Tunisie au salon Munich Fabric Start

La Tunisie participera au salon Munich Fabric Start, prévu du 30 août au 1er septembre 2022 en Allemagne, après l’annulation de plusieurs éditions en raison de la pandémie de Covid-19.

La participation de la Tunisie à cet événement vise à améliorer le savoir-faire des entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile et de l’habillement et à explorer les opportunités du marché allemand pour exporter les produits fabriqués en Tunisie, a indiqué le Centre de promotion des exportations (Cepex) sur son site internet.

Environ 1 000 exposants entre fournisseurs de matières premières et fabricants de jeans et 1 500 visiteurs sont attendus à ce salon considéré comme l’un des principaux salons européens du textile.

Les pays de l’Union européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles, mais l’Allemagne est le troisième client avec une part de 10%, derrière la France (1ère) avec

avec 34% et l’Italie (2e) avec 28%, et devant la Belgique avec 7% et l’Espagne avec 4% (chiffres de 2014, source : Cepex).

I. B.