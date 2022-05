Perturbations et coupures d’eau à Testour, Medjez El Beb, Goubellat, Bou Arada et El-Aroussa, du samedi 21 au lundi 23 mai

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), a annoncé dans la soirée de ce vendredi 20 mai 2022, que des travaux de réparation suite à une panne survenue au niveau d’un canal principal à Oued Béja, causeront des perturbations et des coupures de l’alimentation en eau potable, dans quatre délégations, et ce, pendant 3 jours.

Les coupures sont attendues à partir de demain, samedi à 6h pour se poursuivre jusqu’au lundi 23 mai, indique la Sonede, en précisant qu’il s’agit des délégations de Testour, Medjez El Beb, Goubellat (Béja), Bou Arada et El-Aroussa (Siliana).

L’approvisionnement en eau courante reprendra progressivement, lundi 23 mai à partir de 22h.

Y. N.