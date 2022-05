Tunis accueille le salon PetroAfrica 2022

La sixième édition du salon pétrole, gaz et énergies renouvelables PetroAfrica 2022 se tiendra du 14 au 17 juin 2022 au Parc des Expositions du Kram, au nord de Tunis.

Ce salon vise à promouvoir ce secteur stratégique en explorant de nouvelles opportunités d’investissement, en recherchant différentes sources de financement pour les grands projets et en créant une plateforme de rencontres et d’échanges réunissant différents acteurs publics et privés, experts, décideurs politiques et investisseurs du monde entier.

L’organisatrice de l’exposition et directrice du marketing, Besma Hmaidi, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’événement de cette année accueillera plusieurs experts et professionnels nationaux et internationaux du secteur pétrolier et gazier.

Insuffler un nouvel élan au secteur

Ce sera une opportunité pour attirer de nouveaux investissements et insuffler un nouvel élan à ce secteur qui a connu une récession majeure ces dernières années.

Il permettra également d’établir des contacts entre les investisseurs tunisiens et étrangers et de récupérer les investissements perdus par la Tunisie ces dernières années.

Cent vingt exposants de plusieurs pays sont attendus à cette exposition, dont, à côté de la Tunisie, le Sénégal, le Nigéria, la Libye, l’Irak, le Soudan, la Mauritanie et la France.

L’avenir des énergies renouvelables

Des questions telles que la transition numérique du secteur de l’énergie, l’état des lieux du secteur pétrolier et gazier et ses perspectives d’avenir, l’impact des énergies renouvelables et l’avenir de l’énergie photovoltaïque seront abordées lors de cette édition.

Petroafrica se tiendra l’année prochaine en Libye, selon Besma Hmaidi, qui a souligné l’importance de la participation libyenne à l’édition 2022 de ce salon.

D’après Tap.