Tunisie-Mohsen Marzouk : «La guerre civile verbale actuelle doit cesser»

Dans le post Facebook publié dimanche 12 juin 2022 et que nous traduisons ci-dessous, Mohsen Marzouk, président du parti Machrou Tounes, déplore la polémique actuelle autour du rôle politique grandissant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et appelle à accepter ce rôle comme nécessaire à la l’unité et à la pérennité de l’Etat tunisien (sic !).

«L’Union générale tunisienne du travail a deux rôles.

«D’abord, un rôle syndical avec lequel nous pouvons être d’accord ou en désaccord, et c’est normal. La centrale syndicale défend les intérêts de larges catégories qui peuvent différer de ceux d’autres catégories. Et comme toutes les organisations syndicales dans le monde, elle connaît des transformations de l’action syndicale dans des circonstances changeantes.

«L’UGTT a aussi un rôle national qui est l’une des conditions d’existence et d’unité de l’Etat national tunisien. Cela s’est confirmé tout au long des étapes de l’histoire moderne de la Tunisie, avant et après l’indépendance.

«Être en désaccord avec ce rôle dans le but de l’abolir, non seulement cela n’aboutira pas, ce serait aussi un coup porté à l’Etat tunisien en général.

Post Mohsen Marzouk.

«Dans les circonstances actuelles, cela portera atteinte à la sécurité du pays dans son acceptation générale, sociale et économique.

«Toutes les parties, quelles que soient leurs différentes positions, devraient bien comprendre ce fait. Cela doit être une boussole, une vérité et un engagement.

«La guerre civile verbale actuelle doit cesser, car elle a dépassé toutes les limites et menace des scénarios les plus dangereux.»