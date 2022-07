Eight, 1ère Hospitality business school en Tunisie avec le soutien de l’EHL

Tunis, Tunisie, le 1 er Juillet 2022 – Seabel Hotels Tunisia a le plaisir de vous annoncer l’ouverture pour la rentrée prochaine de EIGHT, 1 ère Hospitality Business School en Tunisie.

Ce lancement se prépare avec le conseil et le support académique de l’EHL Advisory Services, la branche de consultance et de formation du Groupe EHL. Le Groupe EHL tire notamment son expertise de l’EHL Hospitality Business School, fondée en 1893 en tant qu’Ecole hôtelière de Lausanne et régulièrement reconnue comme la meilleure université de gestion hôtelière au monde.

Le complexe de Eight à La Marsa est composé d’un espace innovant de plus de 800m² dédié à l’enseignement et d’un hôtel d’application avec Spa et centre de séminaires.

Eight formera ainsi l’élite des managers, immédiatement opérationnels, pour répondre à la demande croissante de l’industrie hôtelière en particulier et de l’industrie de l’hospitality, en général.

Source : Communiqué.