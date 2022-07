Tunisie : Rached Ghannouchi entendu par la justice dans l’affaire Nama

Les partisans de Rached Ghannouchi ont tenu à l’accompagner, aujourd’hui, mardi 19 mai 2022, à l’occasion de sa comparution le juge d’instruction près de la chambre antiterroriste pour être entendu dans l’affaire de l’organisation Nama, dans laquelle sont poursuivis plusieurs dirigeants du mouvement Ennahdha.

Plusieurs avocats du groupe de défense du président du parti islamiste tunisien étaient présents à l’audience, dont Samir Dilou, Zeineb Brahmi et Samir Ben Amor.

Rached Ghannouchi est accusé de «blanchiment d’argent» et de «financement d’activités terroristes» dans cette affaire, où sont aussi impliqués son fils Mouadh, son gendre Rafik Bouchlaka et l’ancien chef de gouvernement et ancien chef de gouvernement Hamadi Jebali, entre autres prévenus faisant actuellement l’objet d’une enquête dans le cadre de cette affaire, certains en état d’arrestation et d’autres en liberté conditionnelle.

Selon le ministère de l’Intérieur, seules ceux qui ont une résidence légale et officielle en Tunisie ont été convoqués, laissant entendre que l’affaire pourrait concerner d’autres suspects et le champ d’investigation s’élargir au fur et à mesure qu’avancent les audiences.

La veille de sa comparution, Rached Ghannouchi avait répété dans plusieurs entretiens qu’il n’écartait pas la possibilité qu’il soit incarcéré à l’issue de l’audience, en criant au règlement de compte politique.

Son comité de défense cherche, de son côté, à faire accréditer que leur client est innocent des accusations portées contre lui et que le procès qui lui est intenté est foncièrement politique.

