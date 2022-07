Tunisie-Néjib Chebbi cite Rached Ghannouchi : «Je m’attends à être arrêté»

«Rached Ghannouchi a clairement nié tout lien avec l’association Nama Tounes, ayant fait l’objet d’une information judiciaire, ou l’affaire Instalingo», a indiqué le président du Front du salut national (FSN), Ahmed Nejib Chebbi.

Révélant les détails de sa dernière rencontre avec le président du mouvement islamiste tunisien, qui est interdit de voyage par la justice dans le cadre des enquêtes relatives aux deux affaires citées où plusieurs de ses proches, dont son fils et son gendre sont également impliqués, M. Chebbi a ajouté, lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui, lundi 11 juillet 2022, par le FSN, que Ghannouchi lui avait affirmé qu’il comparaîtra mardi prochain devant le juge d’instruction en disant : «Je suis né sur cette terre et j’y mourrai, et d’après les éléments préliminaires, il semble que je vais être arrêté».

M. Chebbi a déploré une atmosphère visant à remonter mobiliser les gens les uns contre les autres, soulignant qu’il existe des stations de radio et des pages sur les sites de réseaux sociaux qui cherchent à mobiliser les gens les uns contre les autres.

I. B.

