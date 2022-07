Tunisie : Mohamed Tlili Mansri porte-parole de l’Isie

Mohamed Tlili Mansri a été désigné, ce vendredi 22 juillet 2022, porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), dont il est déjà membre.

C’est ce qu’annonce un communiqué de l’Isie, où l’on indique également que les déclarations de Mohamed Tlili Mansri, Farouk Bouasker et Maher Jedidi sont «officielles et expriment les positions et orientations de l’instance».

Mohamed Tlili Mansri avait présidé l’Isie, dont il a démissionné en juillet 2018, avant de rejoindre la nouvelle équipe de l’Instance, en mai 2022, en tant que membre désigné par le président de la république.

Rappelons que le référendum est prévu pour le 25 juillet courant, soit dans 3 jours et que de nombreux partis, organisations et associations opposés au projet de la nouvelle constitution ainsi qu’à la démarche de Kaïs Saïed, ont appelé au boycott.

Y. N.