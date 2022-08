Zaghouan : Un délégué en détention pour suspicion de corruption

Le ministère public a décidé, ce jeudi 4 août 2022, de placer en détention un délégué relevant du gouvernorat de Zaghouan, suspecté de corruption, notamment via la falsification de factures.

L’affaire a éclaté suite à une plainte déposée par un prestataire de services et de transport contre l’administration de la délégation pour falsification et escroquerie. Le plaignant a affirmé avoir remis des équipements et des fournitures à la délégation et a découvert que les factures signées par le délégué, contenaient un montant non conforme au contrat.

Selon les premières investigations le délégué a indiqué avoir signé les factures sans vérifier les montants qui y étaient mentionnés… Le parquet a décidé de le maintenir en détention, en attendant la suite de l’enquête.

Y. N.