Le Front de Salut national exprime son attachement à la Constitution de 2014 et appelle à une présidentielle anticipée

Le Front de Salut national s’est exprimé, ce jeudi 18 août 2022, sur la nouvelle constitution soumise au référendum du 25 juillet 2022 et promulguée hier, en affirmant que celle-ci n’est pas légitime et «représente une falsification de la volonté du peuple», tout en pointant du doigt «une politique d’exclusion et de fuite en avant adoptée par le président Kaïs Saïed».

Dans un communiqué publié, ce jeudi 18 août 2022, Le Front de salut national initié par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition, tels Ennahdha et Qalb Tounes ou encore au collectif «Citoyens contre le coup d’Etat» dirigé par Jawher Ben Mbarek, a également exprimé son attachement à la constitution de 2014, tout en appelant à l’organisation d’une présidentielle anticipée.

Estimant que la nouvelle constitution est «le résultat d’une volonté individuelle absolue du chef de l’Etat», le FSN a également dénoncé l’exclusion de toutes les forces politiques et civiles, en pointant du doigt «une politique d’exclusion et de fuite en avant adoptée par le président, et en estimant que cela n’a fait qu’aggraver la crise».

«Le Front du Salut national renouvelle son appel à toutes les forces démocratiques afin qu’elles unissent leurs efforts pour ‘organiser un congrès national dans le but de mettre en place un dialogue permettant de lancer des réformes sociales, économiques et politiques, ce qui aboutira à la formation d’un gouvernement de sauvetage chargé de préparer des élections législatives et présidentielles anticipées», ajoute encore le communiqué du FSN.

