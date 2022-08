Tunisie : mise en détention de l’homme ayant tenté de tuer sa mère  

Le parquet de l’Ariana a autorisé la détention d’un individu pour «tentative de meurtre», après qu’il ait poignardé sa mère 4 fois à la poitrine et au cou, indique Shems FM, aujourd’hui, vendredi 19 août 2022, en citant le Syndicat de la sûreté nationale de Tunis.

Le coupable a été arrêté, il y a quelques jours, suite à des informations reçues par les autorités de sécurité de la part du service des urgences de l’hôpital Mongi Slim de La Marsa selon lesquelles une femme avait été admise dans un état critique après avoir subi 4 coups de couteau à la poitrine et au cou.

Après avoir examiné la victime en coordination avec son médecin traitant et interrogé l’un de ses fils sur les circonstances de l’agression, il a été confirmé qu’elle avait fait l’objet d’une tentative de meurtre de la part d’un autre de ses fils, qui souffre de troubles psychologiques et est titulaire d’une carte d’handicapé mental.

Il a également été confirmé que l’agresseur avait déjà agressé sans raison une personne à Tunis avec une pelle et qu’il représentait un danger pour lui-même et pour son entourage, en plus de sa fuite, quelques jours avant les faits, de l’hôpital psychiatrique Razi de Manouba.

L’auteur de l’agression, qui s’était réfugié dans un bâtiment abandonné dans la région de Borj Louzir à l’Ariana, a pu être arrêté et incarcéré.

I. B.